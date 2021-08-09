سمع بوفاة ابنيه في حادث فمات في الحال

المصدر: البيان

ليس في الدنيا أغلى من الأولاد فهم زينة الحياة الدنيا، وبفقدانهم تصبح الحياة بلاقيمة، بلا طعم ولا لون.



فقد توفي اليوم الإثنين، ناجح كميل، الموجه بالتربية والتعليم، في مصر والد الشقيقين ستيفن وديفيد، ضحايا حادث تصادم طريق منفلوط عقب وفاة ابنيه متأثراً بأزمة قلبية أنهت حياته بالحال وفق صحيفة البوابة.

وكان لقي شباب مصرعهم في حادث تصادم سيارتين بطريق منفلوط، بينهم شقيقان نتيجة احتراق سيارتين ملاكي عقب التصادم.

وتلقى اللواء عمر سويفي مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مركز شرطة منفلوط، يفيد بمصرع كل من رامز مجدي صادق، ومصطفى حسين خليف، وديفيد ناجح كميل، وستيفين ناجح كميل في حادث تصادم لسياراتهم الملاكي بسيارة نقل واشتعال السيارتين، وتم نقل المتوفين لمستشفي أسيوط الجامعي لاستكمال الإجراءات القانونية لدفن المتوفين.

فيما نعى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط الطالب ديفيد ناجح فهو من أبناء الجامعة المتميزين وأحد خريجي قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية فقيد الشباب ديفيد ناجح والذى طالما كان له حضور مشهود بموهبته المتميزة فى مختلف حفلات الجامعة خلال سنوات دراسته.

وعقب ساعات من وفاة الشقيقين في الحادث، تعرض والدهم ناجح كامل موجه بالتربية والتعليم لأزمة قلبية أودت بحياته حزنًا على أبنائه.