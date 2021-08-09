الدلافين تتثاءب في الماء

المصدر: إعداد: نهى حوّا

يبدو أن الدلافين المرحة والفضولية، تشعر بالملل والنعاس في بيئة مائية، وتحتاج إلى التثاؤب للبقاء مستيقظة. وفي صور فيديو تم التقاطها لدولفين يتثاءب في الماء، أخيراً، أفاد باحثون في جامعة ميه في اليابان، عن عثورهم على أول حالة مؤكدة على مثل هذا السلوك بين مجموعة الثدييات المائية، مثل الحيتان والأوكرا، وغيرها.

وقال الباحثون في الجامعة، إن تلك الاستنتاجات تشير إلى أن التثاؤب محتمل تحت الماء، من دون استنشاق الأكسجين.

وعن هذا الاكتشاف، قالت العضوة في الفريق البحثي، أكيكو إينوكيزون، لصحيفة «أساهي شينبون»: «أريد أن أفحص ما إذا كانت الحيتان القاتلة وخراف البحر وغيرها تتثاءب أيضاً في الماء»، مضيفة: «وأريد أن أعرف لماذا تحتاج الحيوانات إلى التثاؤب».

ولتحقيق ذلك، قامت الباحثة بمراقبة أنشطة ثلاثة دلافين موجودة في حوض للأسماك، في محافظة آيتشي، لمدة 14 يوماً، مشيرة إلى أنها فتحت فمها وأغلقته ببطء، في خمس مناسبات، وقد أظهرت اللقطات الدلافين تسبح بهدوء، وأعينها نصف مغلقة. وخلصت الباحثة إلى أن هذا النمط السلوكي، يشكل تثاؤباً تحت الماء.