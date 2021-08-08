الفيضانات تهدد «البطاطس وعشاء عيد الميلاد»

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

كشف تقرير عن معاناة المملكة المتحدة من نقص في رقائق البطاطا بسبب ارتفاع الطلب على البطاطس البريطانية، وذلك بعد تدمير الفيضانات المحاصيل بالقارة الأوروبية، الأمر الذي يهدد وفق خبراء ولائم عشاء الميلاد.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل، توقع الخبراء تأثر أصابع البطاطس المجمدة «فرايز» بشكل خاص، والتحذير بالتوازي من الارتفاع الحاد في الأسعار. كما أن هناك مخاوف من أن عشاء عيد الميلاد البريطاني التقليدي قد يتعرض للتهديد هذا العام بسبب نقص البطاطس وتراجع إنتاج الدواجن.

وفي هذا الصدد، تم بث تحذيرات ونصائح للمرافق والمطاعم التي تخطط لشهر ديسمبر ونصحها»بالطلب مبكراً أو التخطيط لبدائل«لعشاء الديك الرومي التقليدي. وبحسب تقرير لأحد الأسواق البريطانية، فإن عاصفة»التضخم المرتفع ونقص العمالة والكوارث البيئية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتوزيع المتزايد وتكاليف الوقود والتأثير المستمر لكوفيد-19 جميعها عوامل ستؤدي لنقص مستمر في الغذاء وبالمقابل فواتير أغلى.