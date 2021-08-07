الصين تطلق ثالث قمر صناعي خلال يومين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وسائل إعلام صينية عن نجاح بلادها في إطلاق قمر صناعي آخر إلى مدارات الأرض.

وتبعاً للتلفزيون الصيني المركزي فإن «الصين نجحت صباح أمس بإطلاق قمر Zhongxing-2E إلى مدارات الأرض، ونفذت عملية الإطلاق من مركز Xichang الفضائي الواقع في مقاطعة سيتشوان»، حسب موقع روسيا اليوم.

واستخدم في عملية إطلاق القمر صاروخ صيني الصنع من نوع Long March-3B، لتكون هذه المرة 383 التي تستخدم فيها هذه الصواريخ في عمليات الإطلاق الفضائية. وكانت الصين قد أطلقت في الرابع من الشهر الجاري أيضاً قمرين صغيرين من نوع Beta إلى مدارات الأرض، لتستخدمهما في نقل البيانات وتقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية.