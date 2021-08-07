القبعة بالية.. والثمن 133 ألف يورو!

المصدر: كولونيا - د ب أ

أثار عامل إغاثة في كارثة الفيضانات بألمانيا، يدعى ماركوس فيبرفورت، ضجة على الإنترنت عقب إطلاقه مزاداً إلكترونياً لقبعة بيسبول قديمة خاصة به. ووصلت العطاءات على موقع «إيباي» لشراء القبعة البالية إلى 133 ألف يورو (157 ألف دولار) بحلول بعد ظهر أول من أمس. ومن المقرر أن ينتهي المزاد صباح اليوم.

ويتطوع المزارع البالغ من العمر 48 عاماً، والمنحدر من مدينة كولونيا، منذ أسابيع كمساعد في منطقة آرفايلر بولاية راينلاند-بفالتس، والتي تأثرت بشدة بالفيضانات الكارثية التي وقعت في يوليو الماضي.

ويتيح فيبرفورت على صفحته على «فيسبوك» معلومات يومية حول الوضع في منطقة كارثة الفيضانات وحول عمله، ويتابعه الآن أكثر من 400 ألف مشترك.

وذكر فيبرفورت أنه لا ينوي الاحتفاظ بأموال من المزاد لنفسه، وقال: «العائدات ستذهب فقط لضحايا الفيضانات في آرفايلر.. أنا لا أستفيد منها بأي شكل من الأشكال، بالتأكيد لا أريد إثراء نفسي».