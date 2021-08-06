السعودية.. تعيين 20 سيدة بمناصب عليا في رئاسة الحرمين الشريفين

المصدر: البيان

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن تتويج 20 سيدة من الحاصلات على درجتي الماجستير والدكتوراه في مناصب قيادية عليا في الرئاسة.



وأوضح عبر حساب الرئاسة في تويتر، بأنه سيتم تمكين السيدات المتميزات علميًا وعمليًا في منصب مساعد للرئيس العام، ووكيلات للرئيس العام، ووكيلات مساعدات في مختلف التخصصات التطويرية.

كما أصدر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا باستحداث منصب وكالة مساعدة لتمكين المرأة؛ في ظل الجهود القائمة لتمكين المرأة في الحرمين الشريفين.

وتهدف الرئاسة العامة للحرمين الشريفين إلى مواصلة العمل على تحقيق أقصى استفادة من الكوادر النسائية المتميزة، وتسخير جهودهن في خدمة الزوار والحجاج والمعتمرين، وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.