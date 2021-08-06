طفلة تحفظ القرآن كاملاً في 3 أشهر

المصدر: البيان

حفظت الطفلة إيريم أشكين، التي تبلغ من العمر 15 عامًا، وتعيش في مدينة قونية التركية، القرآن كاملًا عن ظهر قلب في 3 أشهر، وأتمت هذه المهمة في هذا الوقت القصير.

وقالت إيريم: "منذ أن رأت معلمتي أنه يمكنني القيام بذلك، بدأت في إعطائي مهمات مكثفة لحفظ القرآن، وزادت المهمات من 1 إلى 5 صفحات في البداية، ثم من 5 إلى 7، ومن 7 إلى 10 صفحات، عندما أدركت أنني أديت واجبي المنزلي دون أخطاء، زاد عدد صفحات حفظي اليومي إلى 15 صفحة" وفق صحيفة الأخبار.

وأضافت: "كان والداي سعداء للغاية، وكذلك أنا.. عندما أنهيت دراستي بكيت من سعادتي".

قالت معلمتها، مياس كيرب، إن أشكين درست في البداية في فصل دراسي عادي، ثم انتقلت إلى فصل لتحفيظ القرآن.

اندهشت كيرب من قدرة إيريم على الحفظ وقالت: "بما أن مثل هذه القصة نادرة جدًا، يجد الناس صعوبة في تصديقها في البداية ، وأكدت أن مثل هذا الإنجاز عادة ما يستغرق عدة سنوات.