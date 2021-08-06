امرأة تتزوج من 8 رجال في وقت واحد

المصدر: البيان

جمعت امرأة من كفر الشيخ بشمال مصر بين 8 أزواج في وقت واحد مخالفة الشريعة الإسلاميّة التي أحلت أن يتزوج الرجل من أربع سيدات بشروط معينة، ولكنها حرمت على المرأة فعل ذلك، وإن خالفت ذلك وجمعت بين زوجين تدخل في دائرة «الزنا»، إلا أن ما فعلته «إجلال» في ثمانينيات القرن الماضي فاق كل التوقعات.

جمعت «إجلال» بين سبع أزواج في آن واحد حتى اكتشف الزوج الثامن حقيقة الأمر؛ حيث اتهم حسين من قرية الحمراوي مركز كفر الشيخ زوجته (إجلال) بسرقة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه منه واختفائها بعد اكتشافه زواجها من آخر بعقد عرفي وفق صحيفة الأخبار.

وفي بلاغه، قال الزوج الثامن إنه يعيش حياة هادئة وسط زوجته وأولاده وفجأة تسللت هذه السيدة إلى حياته وتعرف عليها ونشأت بينهما علاقة حب بعد أن أخبرته أنها على خلاف مع زوجها وفي طريقها للطلاق منه بسبب معاناتها من المشاكل معه.

وفي عام 1989، وفي إحدى الليالي أخبرته بأنها تم طلاقها وستتوجه إلى القاهرة لتقيم لدى شقيقتها لحين انتهاء فترة العدة وبعد ثلاثة أشهر عادت إليه وعقد عليها وتزوجها، حسب ما نشرته جريدة المساء في العام نفسه.

لكن الشاب المخدوع فوجئ بشخص يحضر إليه ويخبره أنه يعمل بوابا وأنه زوج هذه السيدة تزوجها بعقد عرفي ثم سرقت منه ألف جنيه وهربت لكنها كذبته، وأصرت على تكذيبه فصدقها زوجها ونهر الرجل وبعد عدة أيام فوجئ بأخذها ثلاثة آلاف جنيه واختفائها.

وأضاف الزوج المخدوع أنه اكتشف أن زوجته سبق لها الزواج من 7 أشخاص في محافظات مختلفة، وأنها تحمل 4 بطاقات شخصية مزورة، فتم تحرير محضر ببلاغ الزوج وأحيل إلى النيابة لاستمرار التحقيق حينها.



