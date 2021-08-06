منحوتة تربك الأمن في مطار فرانكفورت

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

أدت منحوتة على شكل قنبلة يدوية في حقيبة أثناء رحلة جوية إلى الولايات المتحدة إلى تشكيل فريق لإبطال مفعول القنابل في مطار فرانكفورت بألمانيا. وذكرت الشرطة الاتحادية الألمانية أول من أمس أن موظف مناولة الأمتعة اكتشف القنبلة اليدوية المزعومة خلال مرورها على جهاز الكشف بأشعة إكس.

وطوقت الشرطة المنطقة. ولم تتمكن الطائرة التي كانت موجودة على مدرج المطار من الإقلاع إلى واشنطن بعد تأخير ساعة ونصف الساعة تقريباً بسبب الحقيبة. وأشارت الشرطة إلى أن فرق التخلّص من المفرقعات تمكنت سريعاً من توضيح الموقف.