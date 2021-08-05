مصر.. سقوط فتاة من الطابق السادس والتحريات تكشف مفاجأة كبيرة

المصدر: البيان

كشفت التحقيقات الأمنية في مصر عن مفاجأة كبيرة حول حادث سقوط فتاة من الطابق السادس في منطقة البساتين، مشيرة إلى أن والدة الفتاة وخالها وراء ارتكاب الجريمة بسبب عدم موافقتها على الزواج من شخص تقدم لخطبتها.

وفي التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام مصرية فقد أبلغ أهالي منطقة البساتين، مديرية أمن القاهرة، بالعثور على جثة فتاة في الشارع سقطت من أحد العقارات في المنطقة، وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وعثرت على جثة الضحية، البالغة من العمر 18 سنة، مصابة بكسور بجميع أنحاء الجسم.

ونجحت الأجهزة الأمنية في مصر، في كشف لغز الجريمة المروعة ، حيث تبين أن والدتها وخالها قتلاها وألقيا بها من أعلى العقار، حيث كشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين الفتاة ووالدتها وخالها بسبب رفضها الزواج من شاب تقدم لأسرتها، فقاما بدفعها وسقطت من الطابق السادس، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.