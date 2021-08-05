جريمة تهز المغرب.. يقطع رأس والدته ويتجول به في الشارع

المصدر: البيان

أثارت جريمة مروعة الرأي العام في المغرب، بعد ان قام شاب في مدينة الدار البيضاء بقطع رأس والدته وتجول به في أزقة حي الأتاسي.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن الجاني يعاني من اضطربات نفسية خطيرة، وأمضى عقوبة السجن عشر سنوات على ذمة جرم إرهابي، وكان يتوعد والدته بطريقة وحشية بين الفينة والأخرى ويهددها بالتصفية الجسدية دون أن يتوقع المحيطون به تنفيذ تهديده.

وفتحت المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء، أمس الأربعاء، تحقيقا حول ملابسات اقتراف شاب لجريمة قتل بشعة في حق والدته.

ونقلت وسائل إعلام مغربية عن مصادر محلية، أن حي "الرحمة" الشعبي بالعاصمة الاقتصادية، اهتز على وقع جريمة قتل بشعة، نفذها شاب في حق والدته.

وأظهرت المعاينة الأولية، إقدام الشاب على قطع رأس والدته بطريقة بشعة، في وقت ما تزال لم تحدد أسباب إقدام الجاني على هذه الجريمة النكراء.

وأوردت المصادر ذاتها، ان الجريمة خلفت حالة من الصدمة والاستنفار في أوساط ساكنة الحي، خاصة أمام مشهد الجاني وهو يجول الأزقة حاملا رأس أمه.