«قيصرية» لسلحفاة نافقة تنقذ صغارها

المصدر: (دبي - البيان)

احتفى أنصار الحيوانات بأحد العلماء الأمريكيين، بعد إجرائه عملية قيصرية لسلحفاة نافقة لإنقاذ صغارها.

ووفقاً لمجلة «نيوزويك» الأمريكية، كان إيريك مارتنز، قد صادف السلحفاة على الطريق أثناء عودته من العمل، فخرج لمساعدتها، وبعد أن أدرك أنها نفقت، حاول إنقاذ صغارها.

وقد تبين أنه على حق لأنه تمكن من استخراج سبعة من أحشائها كانت تفقس أخيراً. وقد كتب عن قصته على «تويتر» إنها «ببداية حزينة لكن بنهاية سعيدة».

وفي تفاصيل القصة المنشورة، أن مارتنز أدرك أن السلحفاة خرجت من موقعها؛ لأنها كانت تبحث عن مكان لوضع بيضها. فأخذها إلى منزله وأجرى لها «عملية قيصرية» مستخرجاً سبعة بيضات من أحشائها، وضعها في حاضنة حتى الأول من أغسطس حيث بدأت بالتفقيس. وقد كتب مارتنز أخيراً عن السلاحف الصغار: «فقست حتى الآن سلحفاتان مكتملتا النمو وبصحة جيدة.