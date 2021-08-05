حمض الفوليك يومياً يفيد القلب والدماغ

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

أصبح حمض الفوليك حديث الساعة بعد أن ربطته الأبحاث بفوائد صحية عدة، ومطالبة عدد من الخبراء بضرورة تناولنا جميعاً كمية أكبر منه بشكل يومي، وليس فقط النساء الحوامل اللاتي يوصف لهن كمكمل لتفادي العيوب الخلقية في الأجنة.

وفي مراجعة لمجموعة دراسات صحية في مجلة «نيوتريشن» نُشرت في يونيو، وقامت بنقلها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، وجدت إحدى الدراسات أن تناول مكمل حمض الفوليك بانتظام يقلل من مستويات الالتهاب الذي يشكل جذور حالات مزمنة، كأمراض القلب والسكري من النوع الثاني والتهاب المفاصل، فيما أفادت دراسة أخرى نشرت في وقت سابق من العام في المجلة الطبية الفصلية أن الحصول على ما يكفي من حمض الفوليك يساعد الجسم على تكسير الهوموسيستين، وهو مركب تتم صناعته عند هضم البروتينات.

وكانت تلك النتائج في الدراسة الأخيرة، قد دفعت باحثين من جامعة أبردين باسكتلندا بالتوصية بزيادة تناول حمض الفوليك من قبل كل من تزيد أعمارهم على 65 عاماً إلى ثلاثة أضعاف الجرعة اليومية الحالية الموصى بها والتي تبلغ 200 ميكروغرام.