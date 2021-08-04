قصة "دموع المسن التي هزت الأردنيين"

المصدر: البيان

" عندما تبكي الرجال فاعلم ان الهموم قد فاقت الجبال " شغل فيديو لمسن أردني الرأي العام وحصد أكثر من 2.8 مليون مشاهدة وآلاف التعليقات والمشاركات، وثقته قناة رؤيا الإثنين، لمسن أردني دخل مجلس النواب ينشد وظيفة لابنته وهو بحالة مأساوية، أثارت عاصفة من ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار بكاء المسن الأردني، الذي دخل مجلس النواب بملابس متسخة ووضع مأساوي، حفيظة الأردنيين عبر مواقع التواصل وزاد من ذلك، حديثه للنواب عن معاناته، طالبا وظيفة لابنته وفق قناة رؤيا الفضائية.

وقد سبق لهذا المسن، وفق ما أبلغ به النواب أن طرق باب المجلس والتقى بأعضائه ورئيسه من أجل طلب توظيف ابنته دون استجابة، رغم الوعود.

المسن الأردني دخل إلى اجتماع لجنة التعليم النيابية بحضور وزير التربية والتعليم محمد أبو قديس، قائلا: "بدي وظيفة لبنتي أنا مش جاي أشحد، ثم أجهش بالبكاء".

وجاءت التعليقات على مواقع التواصل متضامنة مع قضية هذا المسن حيث علقت بيان الشوابكة قائلة "أعوذ بالله من قهر الرجال لاحول ولا قوة إلا بالله قطع قلبي بدموعه ماقدرت أكمل الفيديو حسبي الله ونعم الوكيل".

وقالت إيمان الرواشدة " مكسور خاطره الرجل حسبي الله ونعم الوكيل بس في اللي وصل كبار السن لهالمواصيل".

وقالت ثروة خليفات " شخص مسن المفروض قاعد ببيته معزز مكرم مش مذلول وبعيط".

وعلقت غيداء قائلة " قطع قلبي بدموعه ما قدرت اكمل الفيديو .. مش عارفة كيف رح يقابلو رب العالمين حسبي الله ونعم الوكيل فيهم بس".

أما صفاء الحميدي فكتبت "تقبلوا على آبائهم يطلعوا أمام الجميع بهيك حالة وبحالة الضعف يلي هو فيها الحج حرام علينا لازم نحترم خصوصيات الناس وماننشر لحظات ضعفهم".

وكتب أحمد محمود " عندما تبكي الرجال فاعلم ان الهموم قد فاقت الجبال ".

وعلق أمجد سعد العبادي "هاي مش طريقة لتوصيل صوت المواطن .. هذا اسمه تشهير لكرامة الرجل وشماغه اللي عراسه . دموع قهر الرجل ودها رجال تحواها وتلبي أسبابها .. ما ودها تشهير".