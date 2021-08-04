رسالة غامضة من زوج ياسمين عبد العزيز تحير الجمهور

المصدر: البيان

با ستشهاد للإمام علي بن أبي طالب وجه الفنان أحمد العوضى رسالة غامضة ومحيرة لجمهور النجمة ياسمين عبد العزيز، بعدحيث عبر قلقه من خلال رسالة كتبها على صفحته الخاصة على الفيسبوك، قاصدا من ورائها الأزمة الصحية التى تمر بها زوجته ياسمين عبد العزيز.

وكتب العوضى عبر صفحته: "للنكبات غايات تنتهي إليها، وَدَوَاؤها الصَبْر ُعليها، وترك الحيلة في إزالتها.. فإن الحيلة في إزالتها قبل انقضاء مدتها سبب لزيادتها.. عن الإمام على بن ابي طالب".

من ناحية أخرى كشفت الإعلامية لميس الحديدى تطورات الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز أنها تتعافى ببطء خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، وإن ياسمين خارج العناية المركزة حاليًا، ومتواجدة في غرفة عادية، وخلال أيام من الممكن أن تخرج من المستشفى .

وأشارت لميس الحديدى إلى أن ياسمين تعافيها من مرضها مش سهل، وهتاخد وقت عشان تتعافى بشكل كامل، عندنا معلومات عن الحالة الصحية لياسمين ولكن منقدرش نفصح عنها".

وقالت : "أن الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز، هيخرج وهيقول كل التفاصيل، ونترك له الإفصاح عن كل المعلومات كلنا بندعيلها تقوم بالسلامة لأنها محبوبة من الجماهير وزملائها وكل الناس".