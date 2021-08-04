الفنانة الراحلة فتحية طنطاوي.. "توقف قلبها 13 دقيقة وعادت للحياة"

المصدر: البيان

توفيت اليوم الفنانة فتحية طنطاوي، بعد تعرضها لجلطة في القلب تم على إثرها نقلها إلى أحد مستشفيات أكتوبر ظهر أمس حتى دخلت في غيبوبة تامة توقف فيها القلب 13 دقيقة كاملة، ثم عادت للحياة مرة أخرى، ولكن لم يمهلها القدر لتغادر الحياة منذ ساعات قليلة .

والفنانة الراحلة من مواليد أربعينات القرن الماضي، بدأت مشوارها الفني على خشبة المسرح مطلع الستينيات، بعدها اتجهت للعمل في التليفزيون والسينما، ومن أشهر أعمالها: "البخيل وأنا، الناس في كفر عسكر، اضحك الصورة تطلع حلوة، لحم رخيص، الطوق والأسورة، وديل السمكة"، وكان آخر أعمالها مسلسل "أبوجبل" الذي عرض عام 2019.

وكان آخر ظهور للفنانة الكبيرة فتحية طنطاوي، في احتفالية "50 سنة فن" التي أقامها النجم الكبير محمد صبحي، وتم تكريم زوجها الملحن علي سعد وفق صحيفة الوفد.

ومن أشهر أدوارها المسرحية "سنيه" في مسرحية "انتهى الدرس يا غبي" للفنّان محمد صبحي 1975، ومسلسل "سوق العصر" وتجسيدها شخصية زوجة فودة أبو حطب.

من ناحية أخرى اعتبرت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، أنّ الفنانة الراحلة "صنعت نجومية من نوع خاص، وجذبت القلوب بتجسيد شخصيات تركت أثرًا، كبيراً في وجدان الجمهور." وتوجهت بالعزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها.

يذكر أن الفنانة فتحية طنطاوي توفيت داخل إحدى المستشفيات بعد إصابتها بجلطة في القلب،وشييع جثمانها ظهر اليوم من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، ووري جثمانها الثرى بمقابر العائلة.