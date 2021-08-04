شرطة مكة تقبض على سعودي بحوزته 28 كغم من الحشيش

المصدر: البيان

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة إلقاء القبض على مواطن سعودي وبحوزته 28 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر.

وأوضح المتحدث الإعلامي للشرطة أن "المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم ترويج المخدرات والممنوعات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر".

وأضاف: "عثر بحوزته على 28 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر".

وأشار وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس إلى أنه جرى إيقاف المتهم واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى جهة الاختصاص.