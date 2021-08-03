السعودية.. القبض على مقيم حاول كسر جهاز صراف آلي

المصدر: البيان

ألقت السلطات الأمنية السعودية بمنطقة القصيم القبض على مقيم، تسلّل لأحد المصارف متنكراً بزي موظفي الصيانة والتشغيل، وحاول كسر خزانة جهاز الصرف الآلي.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مقيم من الجنسية البنجلادشية، تسلّل لأحد المصارف متنكراً بزي موظفي الصيانة والتشغيل، وحاول كسر خزانة جهاز الصرف الآلي، وتم ضبطه.

وبحسب وكالة الانباء السعودية "واس" جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.