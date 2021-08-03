طبق برياني بالشوكولاتة يحصد عالم الإنترنت بسيل من التعليقات

المصدر: إعداد: فاتن صبح

استوقف فيديو انتشر مؤخراً على منصة "يوتيوب" رواد عالم الإنترنت، حيث أحد قدم باعة الشوارع في كراتشي طبق "البرياني بالشوكولا"، وكان من البديهي أن يحقق المقطع انتشاراً فيروسياً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن لقي سيلاً من التعليقات وردود الأفعال المدهشة.

ويبدو في الفيديو، وفقاً لما نقل موقع "ريبابليك وورلد" مقدم أحد البرامج التلفزيونية على أحد المحطات المحلية الباكستانية، وهو يطلب من البائع طبق البرياني بالشوكولاتة، ومع أنه يبدي إعجابه بالمذاق لدى تناول أول ملعقة والثانية، إلا أن لرواد المواقع رأي آخر ظهر في صندوق التعليقات، علماً أن الفيديو حصد ما يزيد على 29,600 مشاهدة. ويظهر البائع قبل أن يقدم الطبق وهو يسكب كوباً من الشوكولاتة فوق الصحن، الذي يستمتع المقدم بتناوله ويصرح عن إعجابه بالقول، وفقاً للترجمة إلى الإنجليزية الواردة على الموقع: " إنه لذيذ وحسب، إن لم تقم بتجربته فإنك تفوّت الكثير. أود تقبيل يدي الطاهي على إعداد طبق كهذا." وأضاف قائلاً: " إن لم تتذوق هذا الطبق فرجاءً تعال وجربه." ومع ذلك كان لمن شاهد المقطع رأي آخر تماماً وقد أعربوا عن ذلك بوضوح في التعليقات. وعلق أحد المستخدمين بالقول: " يا له من تمثيل يستحق جائزة أوسكار." وكتب آخر يقول ساخراً: " هذا المقدم التلفزيوني كان يبحث عن مكان في طبق البرياني لم يصل إليه الشوكولا." وأضاف آخر بنبرة لا تخلو من التهكم كذلك قائلاً: " لو كان الممثل ليوناردو دي كابريو قد شاهد الفيديو لكان منح جائزة أوسكار للمقدم".