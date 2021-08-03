وسط حالة من الذهول .. وفاة عروس بعد دخولها عش الزوجية بساعة

المصدر: البيان

خيمت حالة من الصدمة والذهول على أهالي قرية ميدوم شمال بني سويف بصعيد مصر عقب وفاة عروس القرية ليلة زفافها وعقب دخولها عش الزوجية بساعة.

حيث ودع أهالي القرية العروس إسراء شعبان سعد (21 عاماً)، والتي توفيت عقب الانتهاء من الزفاف ودخولها لمنزل زوجها، بسبب إصابتها بسكتة قلبية.

قالت أسرة العروسة، إنهم راضين بقضاء الله وقدره في وفاة ابنتهم، مؤكدين أنها كانت مثالا يحتذى به في الأدب والأخلاق، وكان لها وجه بشوش وفق صحف مصرية.

وسرد أحد أهالي القرية قصة الوفاة، حيث شعرت "إسراء" بتعب عقب انتهاء حفل الزفاف وطلبت من أسرتها عدم مغادرتهم لها لشعورها بتعب وآلام حادة في البطن والصدر فجرى نقلها إلى المستشفى إلى أنها لفظت أنفاسها الأخيرة فور دخولها أبواب المستشفى.

ونعى علاء القاضي نجل عمومة المتوفية العروس، مؤكدا أنها عروس في الدنيا والآخرة وأنها زينة بنات القرية بأدبها وحبها ومساعدتها للجميع.

وأضاف محمد حامد القاضي، أن قضاء الله وقدره نفذ، وأن الصدمة طالت الجميع وأهالي القرى المجاورة، وكانت بصمتها في دفتر المأذون بمثابة إذن خروج من الدنيا لنعيم الآخرة.