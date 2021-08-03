شاهد.. فأر جائع يجرّ وجبة "بيغ ماك" في طريق مزدحم

المصدر: البيان

تم التقاط فيديو لفأر جائع وهو يتحدى حركة المرور بطريق مزدحم للسيارات لنقل صندوق برجر ماكدونالدز بيج ماك.

تم تصوير الفأر الجريء في تانكرسلي، جنوب يوركشاير، الأمريكية مستخدما كل قوته لسحب الصندوق إلى الأدغال بجانب الطريق.

وشوهد الجرذ في الفيديو وهو يسحب صندوق البرغر المهمل، وهو تقريبًا نفس حجمه، على طريق رئيسي.

وقد تمكن الجرذ الذكي من التغلب على الرصيف بوضع صندوق البرغر بين أسنانه، وسحبه إلى أعلى، ولكن قبل بدئه في تناول وجبته المسروقة انطلق فجأة بين شجيرات قريبة.

قال سائق الشاحنة، الذي صور مقطع الفيديو، والذي تم تحديده فقط باسم كريس، إن غرابًا كان قد قام بالفعل برفع البطاطس المقلية قبل وصول الفأر.

حصد الفيديو ثلاثة ملايين مشاهدة على تيك توك منذ نشره في 1 يوليو، وتسبب في الكثير من التسلية، حيث ترك أكثر من 3000 شخص تعليقات حول الفيديو الهزلي، بحسب "ديلي ميل".