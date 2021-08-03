تقنية لنوم هانئ خلال 60 ثانية فقط

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

يعاني عدد هائل من الناس من اضطرابات النوم التي عززتها أحداث العام المنصرم الصاخبة التي تركتنا نشعر بالتململ نهاراً وزعزعت أنماط نومنا ليلاً. إلا أن الدكتور أندرو وايل المتخصص في مجال الطب التكاملي في جامعة أريزونا، طور تقنية 4 - 7 - 8 المتأصلة في علم التأمل القديم وتقنيات التركيز على التنفس.

ولا بدّ أولاً لتطبيق الطريقة من تبني وضعية مريحة لاسترخاء الجسم، والشهيق ثانياً من الأنف لمدة أربع ثوان، وحبس النفس ثالثاً مع العد حتى سبع ثوانٍ، والزفير رابعاً من خلال الفم مع إصدار صوت خفيف لمدة ثماني ثوانٍ، وتكرار الدورة حتى أربع مرات. وأكد الدكتور وايل ضرورة الالتزام بتطبيق طريقة 4 - 7 - 8 على مدى أسابيع متتالية.