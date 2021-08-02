" أنا بموت ادعولى".. فنانة مصرية شهيرة تتعرض لحادث مروع

المصدر: البيان

أعلنت الفنانة سمر عن تعرضها لحادث مروع على طريق الساحل الشمالي وكتبت عبر حسابها على انستغرام "بموت عربيتى بقت فحم.. وأنا بموت ادعولى".



تعرضت الفنانة "سمر" أثناء عودتها من الساحل بعد انتهاء حفلها في أحد أماكن السهر الشهيرة، لحادث مروع، على طريق الساحل الشمالي ما أدى لتحطم سيارتها بالكامل، وتم نقلها إلى المستشفى هي ومن معها.



وأصيبت "سمر" بكسر بالذراع وشرخ بالظهر وستقوم بإجراء جراحة بعد يومين.

كانت "سمر" قد استطاعت أن تحقق نجاحاً كبيراً بأحدث أغانيها «لغز كبير»، التي طرحتها مؤخرا على طريقة الفيديو كليب، عبر حسابها الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»؛ إذ تخطت حاجز الـ4 ملايين مشاهدة خلال أسبوعين من طرحه.

وصور كليب «لغز كبير»، في منطقة الحزام الأخضر تحت قيادة المخرج نبيل مكاوي، والأغنية من كلمات إسلام كابونجا، وألحان إسلام ساسو.

وتعيش "سمر" حالة من النشاط الفني، وسط النجاح التي تحققه خلال الفترة الماضية.

يذكر أن "سمر" قدمت عددًا من الأغاني وصورتها كفيديو كليب، منها «غيرو»، من كلمات عبدالمنعم طه، وألحان فارس فهمي، وتوزيع إسلام شيبسي وميدو مزيكا، إخراج ياسر سامي، و«سيبني عايشة»، من كلمات رضا المصري، وألحان فارس فهمي، وتوزيع إسلام سيبسي وميدو مزيكا، ومن إخراج ياسر سامي أيضا وفق صحيفة الوطن.

كما قدمت «ضحكينا يا دنيا»، مع الشاعر ملاك عادل، والملحن مدين، والموزع أشرف البرنس، ومهندس الصوت هاني محروس، وإخراج الكليب عبدالمنعم ربيع.

وكذلك أغنية «الدلع الحلو»، التي حققت نجاحا كبيرا؛ إذ استطاعت في غضون 4 أيام أن تحقق مليون مشاهدة، وهي من كلمات أحمد شكري، وألحان مصطفى شكري، توزيع مونتي، ومكس وماستر ياسر أنور.

وتسعى "سمر" دائما لعقد جلسات عمل مكثفة مع عدد من الشعراء والملحنين من أجل تقديم أغانٍ مميزة ومختلفة، في ظل النجاح الذي تحققه خلال الفترة الحالية.