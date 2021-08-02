أغلى طبق بطاطا مقلية في العالم بـ 200 دولار مع رشة من غبار الذهب

المصدر: إعداد: فاتن صبح

عن أغلى حصة من البطاطس المقلية حيث بلغ سعر الطبق 200 دولار أمريكي نال مطعم "سيرينديبتي 3" في نيويورك شرف دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية. مطهواً بالثلاث من حبيبات البطاطس الطازجة المغمسة بدهن الإوز الفرنسي يقدم الطهاة في المطعم الطبق بعد إضافة مشروب "جيه لو بلان" النفيس وشرائح الكمأة الإيطالية الفاخرة وغبار الذهب من عيار 23 قيراط. ولا تنتهي العملية إلا مع رشة من ملح الكمأة والتقديم على طبق من الكريستال للمسة مضافة من الفخامة.

الكاتشاب ليس جزءاً من الطبق حيث يصحب الشرائح صلصة المورناي المحضرة من الكريما الكثيفة وزبدة الكمأة السوداء والراكليتي السويسري بجبن الغرويير.

وتم الاحتفال بالحدث عبر انستغرام مؤخراً حيث جاءت التعليقات تقول: "الشيف جو والشيف فريدي يحتفلان باليوم الوطني للبطاطا المقلية على النحو الصحيح، ويصنعان أغلى طبق بطاطس مقلية في العالم سيكون متوفراً على القائمة مقابل 200 دولار."

وعلق المدير الإبداعي للمطعم جو بالقول: " يشرفنا أن تعترف بنا موسوعة غينيس للأرقام القياسية لقاء إنجاز صحن البطاطس المقلية الأغلى في العالم، فخر البطاطا المقلية وإننا نتطلع لإبداع المزيد من الوصفات المميزة في المستقبل."

ويضاف اللقب الجديد إلى الأرقام القياسية السابقة للمطعم الذي اشتهر بتقديم أغلى مخفوق وساندوتش وتحلية. كما ابتكر الطهاة أضخم قالب حلوى للزفاف وأضخم كوب من الشوكولاتة الساخنة، إضافة للساندوتش الذي بلغ 214 دولاراً.