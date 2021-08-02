ثلاث عشرة مدينة عربية تسجل أعلى درجات حرارة بالعالم

المصدر: البيان

صنف موقع دولي متخصص في رصد درجات الحرارة 13 مدينة عربية ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، بدرجات حرارة اقتربت من 50 درجة مئوية فوق الصفر.

وبحسب موقع " إلدورادو ويزر" اقتربت درجة الحرارة في 13 مدينة عربية، اليوم الاثنين، من 50 درجة مئوية، حيث حلت الكويت بثماني مدن بين ترتيب 15 مدينة هي الأعلى في العالم، فيما جاءت العراق في المركز الثاني بأربع مدن، وتلتها المملكة العربية السعودية وإيران والبرازيل كل منها بمدينة واحدة.

قائمة المدن الأكثر حرارة في العالم

الجهراء (الكويت): 49.9 درجة.

مطار الملك فهد بالدمام (السعودية): 49.8 درجة.

الصليبية (الكويت): 49.8 درجة.

كوليناس دو توكانتينز (البرازيل): 49.7 درجة.

البصرة (العراق): 49 درجة.

مطربة (الكويت): 48.9 درجة.

العبدلي (الكويت): 48.6 درجة.

مطار الكويت الدولي (الكويت): 48.6 درجة.

الوفرة (الكويت): 48.5 درجة.

مطار البصرة الدولي (العراق): 48.5 درجة.

خانقين (العراق): 48.5 درجة.

عبادان (إيران): 48.4 درجة.

النواصيب (الكويت): 48.4 درجة.

بدرة (العراق): 48.2 درجة.

منطقة المزرعة التجريبية (الكويت): 48.2 درجة.