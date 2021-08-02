سيدة تحاول دهس زوجها بالسيارة عدة مرات.. (فيديو)

المصدر: البيان

تتفنن بعض النساء في طرق التعبير عن الغضب حتى تصل إلى درجة الانتقام المميت.

فقد حاولت سيدة أمريكية دهس زوجها بالسيارة عدة مرات، وذلك بعدما نشب خلاف حاد بينهما.

ويظهر في الفيديو الزوج وهو يلقي بعض الأغراض من صندوق السيارة على الأرض فيما كانت زوجته داخل السيارة، فقررت دهسه وتحركت باتجاهه وهو يقف خلف السيارة.

وعلى الرغم من ان الزوج أفلت من محاولة دهسه الأولى إلا ان السيدة عاودت الكرة عدة مرات، وفي كل مرة كان يراوغ زوجته ويتمكن من الهرب منها، حتى خرجت في النهاية وركضت خلفه محاولة ضربه، لكنه تمكن منها ودافع عن نفسه.