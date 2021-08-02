مقاول يحطم عقاراً لأن مالكه لم يدفع له مستحقاته المالية..(فيديو)

المصدر: البيان

لجأ مقاول ألماني إلى أسوأ طريقة للانتقام من صاحب مبنى سكني، كان المقاول قد شيده، حيث استخدم حفارا، وقام بتدمير واجهة المبنى تماما، بسبب المماطلة في سداد بقية مستحقاته المالية.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الحادث وقع، في مدينة بلومبيرغ جنوبي ألمانيا.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته الصحيفة المقاول وهو يقود الحفار، ويضرب ويحطم شرفات وبلكونات مبنى مكون من 3 طوابق، كما قام بتحطيم الكثير من الواجهات الزجاجية.

وأفادت الصحيفة بعدم وقوع ضحايا؛ لعدم وجود سكان في المبنى بعد.

وأشارت إلى أن المقاول لم يتوقف عن تدمير المبنى إلا بعد تعطل الحفار؛ فغادر الرجل المكان في سيارته، وتوجه إلى الشرطة لتسليم نفسه.

كما نقلت الصحيفة عن وسائل إعلام محلية أن صاحب المبنى مدين للمقاول بـ 4.2 ملايين جنيه استرليني، هي بقية مستحقاته المالية لبناء المبنى، وظل صاحب المبنى يماطل في السداد؛ ما دفع المقاول للانتقام.

ولا تزال الشرطة تحقق في الواقعة، ووفقا للتحقيقات الأولية فإن قيمة ما دمره المقاول يقدر بأكثر من 400 ألف جنيه إسترليني