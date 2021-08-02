«الطفل المعجزة» يسجّل معدل ذكاء مرتفعاً

المصدر: إعداد: نهى حوا

منذ أكثر من ثلاث سنوات، ولد الطفل المعجزة، لوسون لوندبيرغ قبل أوانه، وتوقع الأطباء أن يعاني الطفل من تأخر كبير في التطور الإدراكي.

لكن والدته بدأت تشهد تحولاً مفاجئاً في طفلها بعد سنتين، وهذا التحول خوله أخيراً الانضمام لجمعية «منسا» الدولية التي تضم أفراداً ذوي ذكاء مرتفع، وفقاً لموقع «غوود نيوز» الكندي.

وفي وقت سابق من هذا العام اكتشفت الأسرة أنه تعلم علم السمعيات بطريقة ما من تلقاء نفسه.

حالياً، يعرف الطفل البالغ من العمر 3 سنوات أعلام معظم دول العالم. وفيما يتعلم أطفال آخرون المشي في عمره، فإن لوسون قادر على تسمية كل ولايات أمريكا كذلك اسم 195 دولة، وقد ازدادت مفرداته واهتمامه في التعلم الفريد من نوعه إلى حد أن والديه قاما باختبار معدل ذكائه بشكل احترافي.

فحقق في درجة اختبار الذكاء لجمعية «منسا» الدولية درجة 151. وبالمقارنة، فإن معدل ذكاء العالم آينشتاين كان يقدر بين 170 و180 لكن في وقت متأخر من عمره بكثير.

ويعد لوسون الآن بين أصغر أعضاء الجمعية التي تطالب بدرجة 130 كشرط للانضمام إليها، بل إنه متقدم كثيراً عن هذا المعدل، ولا يزال أمامه شوط طويل في حياته.