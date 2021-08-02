رجل يتسلق الجبال مع بومة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

البومة «لوي» ليست بومة عادية، بل حيوان تقتضي مهمته في إسناد الدعم العاطفي لمن يعانون من مشكلات الصحة النفسية. وكانت تلك البومة الظريفة ترافق صاحبها في رحلاته لتسلق الجبال أخيراً، في حملة لمساعدة أولئك الذين يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة ووصمة العار التي تلاحقهم. ووفقاً لموقع «غوود نيوز» الكندي، انطلق الإثنان أخيراً في رحلة تسلق لمسافات طويلة إلى أعلى قمة في جنوب ويلز «بان-إي-فان» في مهمة لرفع الوعي بالصحة النفسية.

وفي حديث مع المصورة البريطانية، جوان راندليس، التي رافقتهم في المغامرة، قال جايلو: «لا يدرك الناس إلى أي حد لوي يعد حيواناً مميزاً، ليس فقط لي لكن للأشخاص الذين أدعهم يحملونه، إنها لحظة خاصة من الحب». الرجل قام أيضاً بتأسيس صفحة على «فيسبوك» ليستنهض الأفراد عبر التعلم عن معاركه للتغلب على اضطرابات ما بعد الصدمة، وبهدف تمكين القراء بدورهم من إلهام الآخرين.