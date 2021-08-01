السعودية.. جرعتا لقاح كورونا شرط العودة للمدارس

المصدر: البيان

أعلنت وزارة التعليم السعودية اليوم "الأحد" أن الدراسة للعام الدراسي المقبل ستكون حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح.

أما المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، فستكون عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة "70٪" من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30/10/2021 أيهما يسبق، وذلك وفقا لما أعلنته المتحدث باسم التعليم العام ابتسام الشهري.

وشددت الوزراة على جميع الطلبة الذين تتجاوز أعمارهم 12 عاماً، والعاملين في قطاع التعليم، ضرورة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بشكل كامل، وذلك "لعودة آمنة" قبيل بدء العام الدراسي الجديد، نهاية أغسطس الجاري.