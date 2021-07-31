حادث مأساوي.. حاول إنقاذ ابنته فغرقا معاً

المصدر: البيان

في حادث مفجع لقي شخص مصرعه غرقاً أثناء محاولته إنقاذ ابنته التي تبلغ من العمر "14 عاما" من الغرق فغرقا معا في الترعة بالعياط في مصر.

وكانت غرفة عمليات الجيزة قد تلقت بلاغاً بغرق شخص في ترعة بالعياط وعلى الفور انتقل رجال الأمن بتوجيهات من اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى مكان الحادث بقرية الناصرية التابعة لمركز العياط وفق صحيفة الأهرام.

وتبين أنه أثناء تواجد الفتاة على شاطئ الترعة انزلقت قدمها فسقطت بالمياه، وقفز والدها خلفها لإنقاذها إلا أنه لقي مصرعه غرقا ولم يتمكن من إنقاذ ابنته التي لقيت مصرعها أيضا غرقاً.

تم تحرير محضر بالواقعة وأمر اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.