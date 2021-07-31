مصر.. حاول التقاط نظارته فحدثت الفاجعة
شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية المصريةأمس الجمعة حادثا مأساويا راح ضحيته شابان لا يزيد عمرهما عن 30 عاما، حيث حاول أحدهما إنقاذ صديقه من الغرق.
وبدأت الواقعة بسقوط نظارة من يد أحد الشابين وحاول التقاطها لكنه لم يستطع فسقط في نهر النيل فرع دمياط، وعندما حاول صديقه إنقاذه غرق معه.
وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد تمكنت قوات الإنقاذ النهري والصيادين من انتشال جثتي الصديقين أحمد حسن عبد المنعم محمد عبد الغني 30 عاما، ومحمد طارق محمد أحمد حسان 30عاما، ونقلتهما إلى مستشفى المنصورة الدولي جثتين هامدتين تحت تصرف النيابة العامة.