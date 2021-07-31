ارتفاع درجة حرارة أرض الكويت 11 درجة مئوية خلال 7 سنوات

المصدر: البيان

تشهد دولة الكويت ارتفاعا ملحوظا في درجات حرارة الأرض في فصل الصيف.

وأظهرت خرائط مشروع «الجزر الحضرية الحرارية في الكويت» والذي أنجزه قطاع العلوم والتكنولوجيا في معهد الأبحاث العلمية، اختلافا واسعا في درجات حرارة سطح أرض الكويت خلال 7 سنوات (2013 إلى 2020). وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

وكشفت الخرائط، أن درجات الحرارة لسطح الأرض في شهر يونيو من عام 2013 في مناطق مختلفة كانت تتراوح بين 30 و43.1 درجة مئوية، لكن في يونيو 2020، لوحظ تغير في الدرجات التي باتت لا تقل عن 44.7 درجة مئوية وتصل إلى 54.4 درجات، أي هناك زيادة بمقدار 11.3 درجة مئوية.

وبينت أن درجة الحرارة لسطح الأرض في بعض المناطق مثل «مزارع الصليبية، الحدائق الوطنية الكبيرة في العاصمة، مناطق السبخات، البحيرات الصناعية في الخيران» حافظت على برودتها طيلة السنوات السبع، حيث كانت حرارة الأرض فيها بين 30 و35 درجة مئوية.

وقالت مديرة المشروع في المعهد هبة بارون، إن من الأهداف الأساسية الأخرى للمشروع كانت حساب مؤشر التباين في درجة الحرارة بين المنطقة الحضرية والمنطقة الزراعية، إلى جانب تحديد العلاقة بين درجة حرارة سطح الأرض، ودرجات حرارة الهواء في منطقة الدراسة باستخدام الانحدار الخطي.

وأضافت بارون، أن نتائج المشروع كشفت عن تولد الجزر الحرارية بالمنطقة الحضرية في غطاءات واستخدامات أرضية محددة، منها، حقل برقان النفطي، منطقة مطار الكويت الدولي، مساحات الفراغ المحشورة بين المباني، المناطق الصناعية بأنشطتها المختلفة وطبيعة المباني فيها (الكيربي) التي كانت من أهم مسببات رفع درجات الحرارة في المناطق الصناعية.