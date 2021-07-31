اشتباكات بالأسلحة بسبب صحن أرز في العراق

المصدر: البيان

اندلعت اشتباكات بالأسلحة النارية بين أبناء عشيرة واحدة في العراق بسبب عدم تقديم صحن من الأرز في إحدى المناسبات الاجتماعية.

وتداولت وسائل إعلام محلية ومنصات تواصل اجتماعي عراقية فيديوهات لاشتباكات بين أبناء عشيرة واحدة في قضاء الكحلاء بمحافظة ميسان، ويعتقد أنها خلفت قتيل وجرحى. وفقا لسكاي نيوز.

قد يبدو أن لا جديد في الموضوع لوهلة، فأنباء النزاعات العشائرية في مختلف المحافظات العراقية باتت شبه يومية، لكن المختلف هذه المرة، هو سبب هذا النزاع، الذي استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة والرشاشة.

وذكرت صفحات اجتماعية عراقية أن سبب الاشتباكات يعود إلى عدم تقديم صحن من الأرز لأحد الأشخاص الحاضرين ضمن مناسبة اجتماعية.