السعودية.. القبض على 4 أشخاص "مقنعين" تعمدوا إخافة مرتادي الأماكن العامة

المصدر: البيان

ألقت شرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية القبض على 4 أشخاص تعمدوا إخافة مرتادي الأماكن العامة وتصوير ذلك.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى "مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي" لأشخاص يرتدون أقنعة على وجوههم، ويتعمدون تخويف بعض مرتادي الأماكن العامة وتصوير ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوياتهم والقبض عليهم.

وأوضح الكريديس عبر حساب الأمن العام السعودي بتويتر، أن المقبوض عليهم وهم 4 أشخاص مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.