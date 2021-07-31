«ناسا» تؤجل إطلاق كبسولة الفضاء ستارلاينر

المصدر: (نيويورك - رويترز)

قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إنها أرجأت أول من أمس إطلاق كبسولة الفضاء ستارلاينر التي صنعتها شركة بوينغ.

إلى محطة الفضاء الدولية بعدما خرجت المحطة المدارية عن السيطرة فترة وجيزة بسبب إعادة تشغيل غير مقررة لمحركات وحدة روسية التحمت بالمحطة في الآونة الأخيرة.

وتم إعلان تأجيل إطلاق كبسولة الفضاء ستارلاينر قبل يوم واحد من موعد انطلاقها من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا على متن صاروخ أطلس 5 من إنتاج شركتي لوكهيد مارتن وبوينج. وقالت ناسا إنها قررت مع بوينج تأجيل موعد الإطلاق إلى الثالث من أغسطس.

وقالت كاثي لوديرز من ناسا للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف «أردنا التأكد من أن لدينا المتسع لإجراء تقييم كامل للوضع في المحطة (الفضائية) قبل إضافة مركبة أخرى إلى المحطة». وانتهت التجربة السابقة لإطلاق كبسولة الفضاء ستارلاينر غير المأهولة إلى المدار في عام 2019 بفشل كارثي تقريباً لالتحام المركبة بالمحطة الفضائية.