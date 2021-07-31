مساعٍ لإنقاذ «وحيد القرن» الأبيض من الانقراض

المصدر: نيروبي - أ ف ب

تم تشكيل 12 جنيناً من حيوانات وحيد القرن الأبيض الشمالي إثر سنتين من البحوث يقضي الهدف منها بإنقاذ هذا الصنف الفرعي الذي انقرض عملياً، وفق ما أعلن القيمون على هذا المشروع.

ومنذ نفوق آخر ذكر من هذا النوع سنة 2018، لم يبقَ سوى أنثيين وهما ناجين وصغيرتها فاتو تعيشان في محمية أول بيجيتا الكينية. ولكن حُفظت الخلايا التناسلية لعدّة ذكور. وجمع أعضاء «بايوريسكيو»، وهو ائتلاف يجمع تحت رايته علماء وخبراء حفظ الأصناف، من أغسطس 2019، 80 خلية بيضية شكّلوا منها ما مجموعه 12 جنيناً، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الهيئة.