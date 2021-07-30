بعد ثلاثة أيام من سرقة «شوميه».. سطو جديد على محل مجوهرات في باريس

المصدر: أ ف ب

سطا رجلان، اليوم، على محلّ مجوهرات في الدائرة الرابعة في باريس، واستوليا على مسروقات (من مجوهرات ومبالغ نقدية) تقدّر قيمتها بنحو 400 ألف يورو، بحسب ما كشف مصدر مطلع على هذه القضية.

وحدثت عملية السطو هذه بعد ثلاثة أيام على أخرى استهدفت الثلاثاء متجر "شوميه" بالقرب من جادة شانزيليزيه سرق رجل إثرها ما مجموعه 3 ملايين يورو تقريباً، وقد أوقفته الشرطة مع شريك له في اليوم التالي شرقي فرنسا.

وقرابة الساعة 12,30 ظهر اليوم، دخل الرجلان، حاملين مسدس صعق كهربائي وقنبلة مسيّلة للدموع، متجر "دين فان" في الدائرة الرابعة من العاصمة الفرنسية.

وتم تسليمهما، من دون عنف، مجوهرات ومبالغ نقدية قبل أن يلوذا بالفرار، وفق المصدر المطلع على القضية.

وفتحت النيابة العامة في باريس تحقيقاً في هذا الصدد بتهمة "السطو المسلح ضمن عصابة منظمة"، وكلّفت وحدة قمع الجرائم بالتحقيق، وفق ما أفاد مكتب المدعي العام.