مصر.. نهاية مفجعة لطفل داخل حمام شقته

المصدر: البيان

في حادث مؤسف توفي طفل مصري يبلغ من العمر 5 سنوات صعقا بالكهرباء ، داخل حمام شقته بمنطقة المعصرة، جنوب محافظة القاهرة بمصر ، وذلك بعد ملامسته سلك كهرباء بدون عازل وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

تلقى العميد مجدي خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، إشارة من المستشفى العام، مفادها استقبال جثة طفل يدعي "عبد الرحمن، ومقيم بدائرة القسم، وبالكشف الطبي تبين وفاته نتيجة الصعق بالكهرباء.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء دخول الطفل الحمام بشقته لمس سلك بدون عازل، وتوفي جراء ذلك، ولا يوجد شبهة جنائية حول الوفاة وفق صحيفة الاخبار.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثة الضحية.