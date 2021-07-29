مصر.. تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب في قضية الآثار الكبرى

المصدر: البيان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة في مصر حبس رجل الأعمال حسن راتب على خلفية اتهامه بتمويل علاء حسانين في عمليات التنقيب عن الآثار 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ونسبت النيابة العامة لراتب بناء على اعترافات النائب البرلماني السابق علاء حسانين، الشهير بـ"نائب الجن والعفاريت" تمويل الأخير ماديا في عمليات التنقيب عن الآثار.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على راتب في 28 يونيو الماضي، على خلفية اتهامه بتمويل البرلماني السابق علاء حسانين، وعدد من المتهمين الآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية الآثار الكبرى".

وضبط حسانين في أواخر شهر يونيو الماضي، وبحوزته كمية كبيرة من الآثار تعود لعدد من العصور المختلفة؛ إذ استهدفته مأمورية من مديرية أمن القاهرة هو ومعاونيه.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت مجموعة من الآثار بحيازة المتهم، كما كشفت أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية استخرجت الآثار منها، كما عثر بحيازته على مضبوطات كثيرة بينها 3 تماثيل من البرونز أحدها مكسور الرأس، وتمثال خشبي وتمثال حجري منقسم لقسمين، و52 عملة مختلفة الأشكال و6 عملات من البرونز و3 إبر جراحية يرجح أنها تعود للعصر الإسلامي، فضلا عن أدوات التنقيب وكتب السحر.