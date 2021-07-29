بالفيديو..سعودي ينقذ سودانيين تائهين في صحراء حائل

المصدر: البيان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن سعودي، ينقذ وافدين سودانيين ضلا سبيلهما في صحراء حائل (شمالي المملكة العربية السعودية)، مدة ثلاثة أيام، وأشرفا على الموت.



وذكرت وسائل إعلام سعودية ، نقلًا عن قريب أحد التائهين "أن شقيقه وصاحبه ظلّا يسيران على أقدامهما لمدة يومين كاملين في الصحراء شمال حائل".



وأوضح أنهما كانا يعملان لدى أحد الأشخاص في مدينة جبة شمال حائل، وبعد انتهائهما من العمل "قررا لظرف ما، قطع المسافة سيراً على الأقدام".