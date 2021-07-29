شاهد.. معرض فني عن الكلاب وإليها

المصدر: البيان

وجدت لوحاتٌ فنيةٌ جميلة لكلابٍ تنحدر من سلالات عريقة طريقها بسهولة للتمدد على الشاشات الموزّعة في صالات وردهات المعرض الفنيّ للكلاب في مركز التسوق بهونغ كونغ.

بعضُ تلك اللوحات تمثّلَ عملاً ثلاثيّ الأبعاد بالحجم الحقيقي، وبعضها الآخر اتخذ صيغة رقمية، وفق "يورونيوز"

وما يميّزُ المعرض أن جمهوره المستهدف ليسوا فقط متذوقو الفنّ وإنما أيضاً كلابهم، التي من أجلها تمّ وضع معظم الأعمال الفنية في مستوى منخفض ليلائم نظر الكلب بحيث يتمكّن من إمتاع عينيه بلوحاتٍ فنية متقنة لـ"شخصيات عريقة من أبناء جلدته!!".