الكويت.. حبس المسؤول السابق «خاطف البدون» وإحالته لمحكمة الجنايات

المصدر: البيان

أصدرت النيابة العامة الكويتية قراراً بحبس المسؤول الحكومي السابق والمتهم بخطف شاب «بدون» والاعتداء عليه 21 يوماً، وإحالته إلى السجن المركزي.

وقال مصدر مطلع إن القضية سيتم تحويلها قريباً إلى محكمة الجنايات، وفقاً لصحيفة «القبس» الكويتية.

وكانت النيابة العامة قد أمرت في 17 يوليو الجاري بحجز المسؤول الحكومي السابق، على خلفية اتهامه بخطف شاب من فئة المقيمين بصورة غير قانونية ومحاولة الاعتداء عليه، وطلبت من المباحث تزويدها بالتحريات التكميلية عن الواقعة.

وقال مصدر مطلع إن المسؤول الحكومي السابق، أراد خطف الشاب بالحيلة، بعدما أوهمه بتقديم هدية إليه عبارة عن جهاز «آيباد»، حيث تعرف عليه من خلال موقع الانستغرام، إلا أن الشاب توجس خيفة ورفض الحضور لتسلم الهدية.

وأضاف أن المسؤول السابق قام على إثر ذلك بإرسال عدد من الأشخاص التابعين له إلى الشاب، وادعوا أنهم رجال مباحث، فحملوه إلى منزل المسؤول السابق، لكنه تمكن من الهرب وقدم بلاغاً ضد ذلك المسؤول.