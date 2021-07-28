"بنكهة السحاب".. احتساء القهوة من على شرفة مطلة على برج خليفة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

انتشر، أخيراً، وبسرعة البرق، على تطبيق "تيك توك"، مشهد يخطف الأنفاس لرجل يحتسي قهوته فوق السحاب من على شرفة شقته المطلة على برج خليفة، حاصداً للحظة كتابة هذه السطور 28 مليون مشاهدة، مع 3.2 مليون إيماءة اعجاب.

ويظهر الرجل، واسمه إيلي فغالي، في مقطع الفيديو القصير الذي قام بمشاركته على "تيك توك"، ممسكاً بيده كوب القهوة، ومطلاً على مشهد من الخيال من شرفة شقته التي تقع على علو شاهق فوق السحاب، حيث لا يمكن مشاهدة أي شيء سوى رؤوس بعض ناطحات سحاب التي تخترق السحب المارة أسفل الشرفة.

ووفقاً لمجلة " نيوزويك" التي نشرت مقطع الفيديو، تمتاز دبي بعدد كبير من ناطحات السحاب التي يتجاوز ارتفاعها 200 متراً، وأبرزها برج خليفة في مقطع الفيديو الذي يعلو 2717 قدماً، وهو أعلى مبنى على كوكب الأرض، مشيرة إلى أن "البرج المستقبلي الجديد" تم بناؤه في عام 2009 واستغرق إنجازه خمس سنوات من عملية البناء.

وكان فغالي قد نشر مقطع الفيديو على حسابه في 7 يوليو، حيث لجأ معجبون كثر الى قسم التعليقات لمشاركة أفكارهم بالصور التي تخطف الانفاس.

فقال أحد مستخدمي "تيك توك" ويدعى "ماسترد" ممازحاً: "هل يمكنك محاولة الوقوف على الغيوم، قد يكون القفز عليها ممكناً"، في حين أضافت أخرى باسم ميشيل: "أتساءل عما إذا كانت السماء لا تزال تمطر فوقك لأنك فوق السحاب"، ومازح آخر باسم "تايني الفانتس": "لا تخجل اسكب القهوة"، مما دفع آخر للكتابة إنه "تمنى نوعاً ما أن يسكب القهوة للأسفل، لاحتمال هبوطها على رأس شخص ما". وتجاوب شخص آخر معهم باسم "إس. إيه" قائلاً: "لهذا شعرت بقطرات من الشاي الساخن على رأسي".

بدورها، كتبت فتاة اسمها روزالين للرجل تقول له: "انت تعيش في الجنة يا رجل"، فيما علق حساب آخر: "قطرة واحدة من الماء ويعتقد الناس تحتها أن السماء على وشك ان تمطر". وعلقت فتاة على حساب كلوي دوز ارت: "أنا لا أخاف من الارتفاعات لكن المشهد جعلني أشعر بالوخز".