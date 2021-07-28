مصر.. الإعدام لزوج دفن زوجته حية في حفرة بمنزله

المصدر: البيان

قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار، عمرو عبدالحميد، وعضوية المستشارين، أحمد صهيب، وتامر أحمد رضا، وأمانة سر، حسن عبدالراضي أبو الحسن، وأحمد محمد الطاهر، بإعدام المتهم بقتل زوجته، ودفنها حية في حفرة بالمنزل، بسبب خلافات زوجية بينهما، بقرية البغدادي التابعة لمركز البياضية جنوب الاقصر.

وترجع أحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام 2020، عندما تلقى مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الأقصر يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل بمنطقة البغدادي، وبانتقال فريق البحث إلى محل الواقعة، وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها ويدعى أحمد محيي، حيث قام بدفن زوجته «نجوى. م» حية في حفرة وذلك بسبب وجود خلافات زوجية بينهما.

تم ضبط المتهم وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وإحالته لمحكمة الجنايات بالأقصر، وخلال الجلسة تم النطق بإعدام المتهم، والتي أكدت في الحكم الصادر بأن المتهم قتل المجني عليها مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها بسبب شكه في سلوكها وكثرة المشاجرات بينهما، حيث قام بتوثيق اليدين من الخلف وخنقها واقتادها لحفرة (بئر صرف صحي) معدة سلفا بالمنزل ووضعها بها، ثم قام بتوثيق القدمين وأهال عليها التراب حتى فارقت الحياة قاصدا قتلها. وقضت المحكمة في جلستها بإعدام المجني عليه وذلك بعد ورود الرأي الشرعي من فضيلة المفتي في الواقعة.