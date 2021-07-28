في أول يوم من تشغيله.. "الباص السريع" يدهس مواطناً أردنياً في العاصمة

شهدت العاصمة الأردنية عمان، وقوع حادث دهس ارتكبه الباص السريع بحق أحد المواطنين في عمان. في أول يوم من تشغيله.

وأظهرت صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل وجود سيارة إسعاف قرب "الباص السريع" في أحد الشوارع.

وأوضح مصدر أمني أنه تم نقل المواطن الى المستشفى لتلقي العلاج وحالته العامة حسنة. مشيراً إلى أن سبب الحادث هو عدم وجود حواجز في موقع الحادث وعدم معرفة غالبية الناس بمسار الباص. وفقاً لقناة "رؤيا" الأردنية.

وأكد المصدر وقوع 3 حوادث في ذات الموقع يوم أمس.

وكانت أمانة عمان أعلنت يوم أمس الثلاثاء عن تشغيل الباص السريع في المرحلة الأولى، وشهد مسار الباص السريع ازدحامات مرورية بسبب تعدي سيارات المواطنين والمشاة على مساره.