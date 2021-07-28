سوري يسرق آلاف الدولارات من جده بسبب "ببجي"

المصدر: البيان

تقدم شخص سوري ببلاغ إلى الشرطة لإقدام مجهولين على سرقة مبلغ 17 ألف دولار أمريكي، ومصوغات ذهبية تقدر قيمتها بخمسة عشر مليون ليرة سورية (أي ما يعادل نحو 5 آلاف دولار أمريكي) من منزله أثناء غيابه، في ناحية عربين بمنطقة ريف دمشق في سوريا.

وبحسب وزارة الداخلية السورية عبر حسابها بفيسبوك، فقد توجهت دورية إلى المنزل المسروق، وبالكشف تبين وجود حبل ممدود من سطح المنزل إلى شرفة الشقة التي تمت سرقتها، وبالبحث والسؤال تم الاشتباه بالمدعو عمر. ش، وهو حفيد صاحب المنزل كونه مقيم في نفس المنزل وتمت السرقة بدون أي كسر أو خلع.

وبعد إحضاره إلى مركز الناحية وبمواجهته بالأدلة اعترف بإقدامه على سرقة جده، والتمويه من خلال ربط حبل من سطح البناء إلى شرفة المنزل ليبعد الشبهة عنه، كما اعترف بقيامه بإيداع المصوغات الذهبية ومبلغ 2800 دولار أمريكي و600 ألف ليرة سورية، وجهاز موبايل اشتراه من المبلغ المسروق، لدى صاحب كشك بمحلة مساكن برزة في العاصمة السورية دمشق.

وأقر بقيام صاحب الكشك بتصريف مبلغ 4 آلاف دولار له وتحويلها للعملة السورية، فضلا عن قيامه بإيداع مبلغ 1000 دولار لدى صديق له. كما أقر بصرفه أكثر من 6 آلاف دولار على شراء رصيد للعبة الببجي من محل ألعاب بمحلة البحصة بدمشق، وقيامه بصرف مبالغ مالية أخرى لأغراض شخصية مختلفة.

وأكدت الداخلية السورية، إلقاء القبض على المتعاونين معه بتصريف الدولار وإخفاء المسروقات وصاحب محل الألعاب واسترداد المصوغات الذهبية، ومبلغ مالي قدره 3800 دولار و600 ألف ليرة سورية أي ما يعادل نحو 200 دولار.

وذكرت أن التحقيقات مازالت مستمرة وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.