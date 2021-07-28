الصين تغزو "مدينة البعوض" ببدلات الجيل السابع

المصدر: البيان

ارتدى ضباط وجنود حرس الحدود بمنطقة بيوان الحدودية بشينجيانغ الصينية بدلات الجيل السابع المضادة للدغات وتحوّلوا إلى ” غار البعوض" على الحدود بين الصين وكازاخستان لإجراء دوريات أمنية.

وبحسب إحصاءات إدارة الوقاية من الأوبئة، يوجد 1700 بعوضة و3500 برغش في كل متر مكعب.

وتتكون البدلة الواقية من هذه الحشرات من نسيج شبكي مزدوج، يزن أقل من 1 كجم، كما تحتوي مواد طاردة للبعوض.

ويقول أحد الجنود، بأنه عليهم القيام برش طارد البعوض كل فترة للتأكد من تأثيره على البعوض".

بالإضافة إلى الملابس المضادة للبعوض، هناك أيضًا أغطية مضادة للبعوض وقفازات وواقيات للركبة وغيرها.

وتوفر هذه المعدات حماية جيدة للجنود من لدغات البعوض أثناء تأدية أعمالهم، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية".