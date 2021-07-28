شاهد.. 54 سفينة حربية تشارك في احتفالات يوم البحرية الروسية في سان بطرسبرغ

المصدر: البيان

أقيم عرض بحري في مدينة سان بطرسبرغ الروسية بمناسبة يوم البحرية الأحد الماضي الـ 25 من يوليو (يتم الاحتفال سنوياً بالحدث في يوم الأحد الأخير من شهر يوليو)، وذلك بحضور الرئيس فلاديمير بوتين.

وتحتفل البحرية الروسية هذا العام بالذكرى السنوية الـ 325 لتأسيسها. وشمل العرض 54 سفينة من بينها طراد الصواريخ "مارشال أوستينوف" والفرقاطة "أدميرال كاساتونوف" وغواصة الصواريخ الاستراتيجية "كراسنودار". كما شاركت في العرض سفن من البحرية الهندية والباكستانية والإيرانية، وفق "يورونيوز".

تألف الجزء الجوي من العرض من أكثر من 40 طائرة ومروحية، بما في ذلك مقاتلات Su-33 و Su-27 و MiG-29 ، بالإضافة إلى Mi-8 و Ka-31R وغيرها.

وإضافة إلى احتفالات سانت بطرسبرغ، شهدت القواعد البحرية الروسية احتفالات مماثلة في كل من سيفيرومورسك وبالتييسك وسيفاستوبول وكاسبيسك وفلاديفوستوك وأيضاً في منشأة طرطوس البحرية الروسية على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​في سوريا.

شاهد.. 54 سفينة حربية تشارك في احتفالات يوم البحرية الروسية في سان بطرسبرغhttps://t.co/az5exFwNVp#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/em1egT0Tlx — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 28, 2021