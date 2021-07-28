«فيسبوك» تعمل على مزج العالمين الحقيقي والافتراضي

المصدر: (سان فرانسيسكو - أ ف ب)

أعلنت «فيسبوك»، أنها شكّلت فريقاً يتولى العمل على إنشاء ما يسمى الـ«ميتافيرس» أو «الكون الماورائي»، حيث يمتزج فيه العالمان الحقيقي والافتراضي إلى حد الاندماج، وهي رؤية نابعة من الخيال العلمي قائمة في مجال ألعاب الفيديو.

واعتبر مؤسس «فيسبوك» مارك زوكربيرغ أن الـ«ميتافيرس» يمثّل مستقبل هذه الشبكة الاجتماعية.

وقال في مقابلة مع موقع «ذي فيرج» الأسبوع الفائت: «آمل في أن ينظر الناس إلينا في غضون خمس سنوات كشركة (ميتافيرس) قبل كل شيء».

وسيتولى هذه المهمة قسم الواقع الافتراضي والواقع المعزز «فيسبوك رياليتي لابس» الذي يديره أندرو بوسوورث، وهو الوحدة المسؤولة راهناً عن خوذ «أوكولوس» المستخدمة خصوصاً لأغراض ترفيهية.. حتى الآن.

واستعانت «فيسبوك» بأشخاص يعملون في تطبيق «إنستغرام» وفي قسم ألعاب الفيديو «فيسبوك غيمينغ» وفي «أوكولوس».

وكتب زاكربرغ على حسابه الشخصي عبر «فيسبوك»: «لتحقيق رؤيتنا للميتافيرس، نحتاج إلى بناء النسيج الرابط بين المساحات الرقمية بغية تجاوز القيود المادية وإتاحة التنقل بينها بسهولة».